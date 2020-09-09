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Факты / Украина / Общество

Погода помешала: поднятие танкера Delfi отложили на несколько дней

Финальный этап операции по поднятию затонувшего танкера Delfi в Одессе, начавшийся 6 сентября, пришлось отложить на несколько дней из-за погоды.

Вечером 8 сентября море начало штормить. По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В таких условиях невозможно проводить спасательную операцию – необходим полный штиль.

Однако вчера с палубы убирали оборудование, трубы, лестницы и другие агрегаты, чтобы облегчить судно.

Читайте: В Одессе из танкера Делфи продолжают вытекать нефтепродукты

Танкер Delfi

Фото: Думская

Танкер Delfi

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что 6 сентября начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке танкера Delfi, затонувшего в районе Одессы в ноябре 2019 года.

Судно обещали убрать до 31 марта, но помешал карантин, поэтому операция началась только в июле.

За это время с корабля несколько раз выливались нефтепродукты. В последний раз – 4 сентября.

Фото: Думская

Источник: Думская

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