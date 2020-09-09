Фінальний етап операції з підняття затонулого танкера Delfi в Одесі, що розпочався 6 вересня, довелося відкласти на кілька днів через погоду.

Увечері 8 вересня море почало штормити. За прогнозами синоптиків, сьогодні, 9 вересня, пориви вітру можуть сягати 14 м/с.

В таких умовах неможливо проводити рятувальну операцію – необхідний повний штиль.

Однак вчора з палуби прибирали обладнання, труби, сходи та інші агрегати, щоб полегшити судно.

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Танкер Delfi

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що 6 вересня розпочинається фінальний етап операції з підняття і відбуксирування танкера Delfi, затонулого в районі Одеси в листопаді 2019 року.

Судно обіцяли прибрати до 31 березня, але завадив карантин, тому операція почалася тільки в липні.

За цей час з корабля кілька разів виливалися нафтопродукти. Востаннє – 4 вересня.

Фото: Думская