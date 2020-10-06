Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте №895-ІХ.

Мораторий продлен до 21 апреля 2021 года. Закон запрещает принудительно взыскивать имущество, если оно используется как место проживания заемщика, или если жилье не достроили.

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Власть убеждена, что закон будет способствовать защите имущественных прав, особенно в период коронавируса. Также это поможет украинцам, которые из-за пандемии не могут выплатить кредиты в иностранной валюте.

Мораторий продлен из-за опыта во время кризиса в 2008 году. Тогда заемщики не могли оплатить кредит в иностранной валюте по текущему курсу, так как произошло обесценивание национальной валюты.

Депутаты продлили мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Верховная Рада приняла закон 16 сентября. 297 нардепов поддержали предложение Зеленского и проголосовали за мораторий на запрет на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам.