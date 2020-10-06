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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський продовжив мораторій на стягнення майна за валютними кредитами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті №895-ІХ.

Мораторій продовжено до 21 квітня 2021 року. Закон забороняє примусово стягувати майно, якщо воно використовується як місце проживання позичальника, або якщо житло недобудоване.

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Влада переконана, що закон сприятиме захисту майнових прав, особливо у період коронавірусу. Також це допоможе українцям, які через пандемію не можуть виплатити кредити в іноземній валюті.

Мораторій продовжено через досвід під час кризи 2008 року. Тоді позичальники не могли сплатити кредит в іноземній валюті за поточним курсом через знецінення національної валюти.

Депутати продовжили мораторій на стягнення майна за валютними кредитами

Верховна Рада ухвалила закон 16 вересня. 297 нардепів підтримали пропозицію Зеленського та проголосували за мораторій на заборону на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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