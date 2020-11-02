PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Минздраве украинцам посоветовали пользоваться пульсометрами

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак призвала украинцев покупать пульсометры и следить за здоровьем. Она попросила не скупать аптеки, а быть взвешенными и не пользоваться непроверенными рекомендациями.

Об этом Микичак заявила во время брифинга. Она отметила, что в любом случае нельзя назначать себе имунопротекторы, иммуномодуляторы и антибиотики.

Читайте: В Украине регистрируют фавипиравир — первый генерик против коронавируса

— Если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок — то лучше купить для себя пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье.

Таким образом вы поддержите и облегчите работу семейных врачей, контролируя свое здоровье, — сказала Микичак.

Пульсометр может измерить уровень насыщенности крови кислородом. Также аппарат способен зафиксировать кислородную недостаточность, например из-за осложнений COVID-19 у больного. Его можно купить в аптеке от 300 грн.

В Украине введут новый метод диагностики коронавируса — Степанов

Минздрав Украины вводит новый метод диагностики коронавируса с помощью быстрых тестов на антигены. Такие нововведения обойдутся бюджету в 2 млрд грн, которые будут выделены из специального Фонда борьбы с Covid-19.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка