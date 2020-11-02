Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак призвала украинцев покупать пульсометры и следить за здоровьем. Она попросила не скупать аптеки, а быть взвешенными и не пользоваться непроверенными рекомендациями.

Об этом Микичак заявила во время брифинга. Она отметила, что в любом случае нельзя назначать себе имунопротекторы, иммуномодуляторы и антибиотики.

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— Если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок — то лучше купить для себя пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье. Таким образом вы поддержите и облегчите работу семейных врачей, контролируя свое здоровье, — сказала Микичак.

Пульсометр может измерить уровень насыщенности крови кислородом. Также аппарат способен зафиксировать кислородную недостаточность, например из-за осложнений COVID-19 у больного. Его можно купить в аптеке от 300 грн.

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