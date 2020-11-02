Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак закликала українців купувати пульсометри та слідкувати за здоров’ям. Вона попросила не скуповувати аптеки, а бути виваженими та не користуватися неперевіреними рекомендаціями.

Про це Микичак заявила під час брифінгу. Вона зазначила, що у жодному випадку не можна призначати собі імунопротектори, імуномодулятори та антибіотики.

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– Якщо у вас є зайва копійка для того, аби купити такі медикаменти про запас – то краще купити для себе пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску чи термометром у родині. Таким чином ви підтримаєте і облегшите роботу сімейних лікарів, контролюючи особисто своє здоров’я, – сказала Микичак.

Пульсометр може виміряти рівень насиченості крові киснем. Також апарат здатен зафіксувати кисневу недостатність, наприклад через ускладнення COVID-19 у хворого. Його можна купити в аптеці від 300 грн.

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