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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Понад 20 млн грн за угоду: чиновників Укрзалізниці викрили на корупції

Служба безпеки України викрила на корупції Львівську залізницю – регіональну філію Укрзалізниці. Посадовці компанії налагодили протиправний механізм, за допомогою якого вони вкрали понад 20 млн грн.

Львівська залізниця корупція

Посадовці Львівської залізниці змовилися з заводом, який розташований на сході України. Зловмисники замовляли товари у підприємства за завищеною вартістю, а різницю забирали собі. Лише на одній з угод вони нажилися на 20 млн грн.

Крім того, працівники Львівської залізниці планували реалізувати схему й на інших філіях Укрзалізниці. Правоохоронці затримали їх під час отримання частини відкату розміром 10,5 млн грн.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину.

Львівська залізниця корупція

СБУ затримала бойовика “ЛНР”

Напередодні Служба безпеки затримала у Харкові колишнього бойовика так званої ЛНР. Громадянин України за власної ініціативи вступив у лави незаконних збройних формувань.

Він воював проти українських бійців, внаслідок чого отримав поранення.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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