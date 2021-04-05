Служба безпеки України викрила на корупції Львівську залізницю – регіональну філію Укрзалізниці. Посадовці компанії налагодили протиправний механізм, за допомогою якого вони вкрали понад 20 млн грн.

Посадовці Львівської залізниці змовилися з заводом, який розташований на сході України. Зловмисники замовляли товари у підприємства за завищеною вартістю, а різницю забирали собі. Лише на одній з угод вони нажилися на 20 млн грн.

Крім того, працівники Львівської залізниці планували реалізувати схему й на інших філіях Укрзалізниці. Правоохоронці затримали їх під час отримання частини відкату розміром 10,5 млн грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину.

СБУ затримала бойовика “ЛНР”

Напередодні Служба безпеки затримала у Харкові колишнього бойовика так званої ЛНР. Громадянин України за власної ініціативи вступив у лави незаконних збройних формувань.

Він воював проти українських бійців, внаслідок чого отримав поранення.