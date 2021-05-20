PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

103 млн збитків: двом екс-посадовцям Укрзалізниці вручили підозру

Київ- Берлін потяг

Екс-керівнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та його підлеглому повідомлено підозру.

САП та НАБУ звинувачують посадовців у зловживанні службовим становищем, яке призвело до 103 млн грн збитків.

Читайте
Укрзалізниця обладнає нові вагони камерами спостереження

Слідство встановило, що на початку 2017 року підозрювані вдалися до дій, через які один з постачальників дизельного пального раптово отримав безпідставне збільшення ціни.

Також, незважаючи на контракти, які давали змогу підприємству отримувати пальне за прийнятними цінами, ці посадовці навмисно наполягали на поставках за цінами, що на 15-20% вищі.

Представника постачальника пального, який замішаний у цій справі, також повідомлено про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазначає, що він вже перебуває у міжнародному розшуку.

Корупція в Укразалізниці

У квітні СБУ викрила маштабну корупційну схему на Львівській залізниці. Місцеві посадовці  змовилися із заводом, який розташований на сході України.

Вони навмисно замовляли товари у підприємства за завищеною вартістю, а різницю забирали собі. На одній з угод вони нажилися на 20 млн грн.

Джерело: САП

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка