Екс-керівнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та його підлеглому повідомлено підозру.

САП та НАБУ звинувачують посадовців у зловживанні службовим становищем, яке призвело до 103 млн грн збитків.

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Слідство встановило, що на початку 2017 року підозрювані вдалися до дій, через які один з постачальників дизельного пального раптово отримав безпідставне збільшення ціни.

Також, незважаючи на контракти, які давали змогу підприємству отримувати пальне за прийнятними цінами, ці посадовці навмисно наполягали на поставках за цінами, що на 15-20% вищі.

Представника постачальника пального, який замішаний у цій справі, також повідомлено про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазначає, що він вже перебуває у міжнародному розшуку.

Корупція в Укразалізниці

У квітні СБУ викрила маштабну корупційну схему на Львівській залізниці. Місцеві посадовці змовилися із заводом, який розташований на сході України.

Вони навмисно замовляли товари у підприємства за завищеною вартістю, а різницю забирали собі. На одній з угод вони нажилися на 20 млн грн.