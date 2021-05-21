По состоянию на вечер 21 мая незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.
Потерь в результате вражеского обстрела среди украинских защитников нет.
В частности, вблизи Новоселовки оккупанты дважды открывали огонь из минометов.
Неподалеку Песков наемники России стреляли по позициям ВСУ из минометов и пулеметов.
Возле Водяного боевики вели огонь из гранатометов, а вблизи Гнутово — также еще из пулеметов.
По данным штаба ООС, о нарушениях со стороны военных РФ сообщено представителям ОБСЕ.
Ситуация в Донбассе
На Востоке пророссийские наемники 17 мая открывали огонь по украинским передовым позициям двумя сериями, которые состояли из около 15-20 мин.
В частности, применяли запрещенный калибр 82 и 120 мм.
Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.