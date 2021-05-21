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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

На Донбассе боевики пять раз нарушили режим тишины

загострення на донбасі

По состоянию на вечер 21 мая незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Потерь в результате вражеского обстрела среди украинских защитников нет.

В частности, вблизи Новоселовки оккупанты дважды открывали огонь из минометов.

Неподалеку Песков наемники России стреляли по позициям ВСУ из минометов и пулеметов.

Возле Водяного боевики вели огонь из гранатометов, а вблизи Гнутово — также еще из пулеметов.

По данным штаба ООС, о нарушениях со стороны военных РФ сообщено представителям ОБСЕ.

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Ситуация в Донбассе

На Востоке пророссийские наемники 17 мая открывали огонь по украинским передовым позициям двумя сериями, которые состояли из около 15-20 мин.

В частности, применяли запрещенный калибр 82 и 120 мм.

Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Штаб ООС

Фото: УНИАН

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