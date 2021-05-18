На Сході через обстріл агропідприємство залишилось без електропостачання

На Сході проросійські найманці протягом минулої доби відкривали вогонь по українським передовим позиціям двома серіями, що складались із близько 15-20 мін.

Застосовували заборонений калібр 82 та 120 мм.

Крім того, противник продовжує влучати в об’єкти цивільної інфраструктури. Так, унаслідок вчорашнього обстрілу одне з агропідприємств на Світлодарській дузі залишилось без електропостачання.

– Видно, що вогонь відкривали люди, які знаються, у них є певний професійний рівень, тому що били дуже щільно та прицільно. Це були регулярні війська Російської Федерації, – говорить військовослужбовець ЗСУ Олексій.

Ще проросійські найманці намагаються усе ближче підібратися до позицій наших військовослужбовців – роблять вилазки, ближче підходять до наших спостережних постів і відкривають вогонь зі стрілецької зброї.

Роблять це для того, щоб спровокувати українських воїнів на вогонь на ураження й згодом звинуватити в порушенні перемир’я.

Засідання ТКГ

Під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі не варто очікувати значних зрушень або прогресу у переговорах, оскільки на позицію Росії не можуть вплинути навіть Європа і США.

Таку думку висловив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, Росія нині всіма можливими способами намагається змусити Україну визнати “Л/ДНР”, і змінити позицію Кремля щодо цього питання не вдається навіть за допомогою впливу західних країн.

Фото: Штаб ООС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.