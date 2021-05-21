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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

На Донбасі бойовики п’ять разів порушили режим тиші

загострення на донбасі

Станом на вечір 21 травня незаконні збройні формування РФ на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Втрат внаслідок ворожого обстрілу серед українських захисників немає.

Зокрема, поблизу Новоселівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів.

Неподалік Пісків найманці Росії стріляли по позиціями ЗСУ з мінометів та кулеметів.

Біля Водяного бойовики вели вогонь з гранатометів, а поблизу Гнутового – також ще із кулеметів.

За даними штабу ООС, про порушення з боку військових РФ повідомлено представникам ОБСЄ.

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Ситуація на Донбасі

На Сході проросійські найманці 17 травня відкривали вогонь по українським передовим позиціям двома серіями, що складались із близько 15-20 мін.

Зокрема, застосовували заборонений калібр 82 та 120 мм.

Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Штаб ООС

Фото: УНІАН

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