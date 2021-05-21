Нафтогаз працює над трирічним тарифом на газ для споживачів – Шмигаль

Компанія Нафтогаз працює над тим, щоб запропонувати для українців трирічний тариф на газ, який може мати ще кращі умови, ніж річний тариф.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

– Нафтогаз працює над іншими продуктами. Наприклад, над трирічним тарифом, який може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Але також є на вибір і продукт на один місяць. Споживачі можуть обирати для себе різноманітні варіанти, – зазначив він.

Також Денис Шмигаль нагадав, що з 1 травня в Україні запрацював річний тариф на газ, в межах якого Нафтогаз встановив для своїх клієнтів ціну на рівні 7,96 грн за куб. м.

Річні ціни на газ в Україні

З 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року для українців почали діяти річні ціни на газ. На них автоматично перевели усіх споживачів, які користувалися місячними цінами, що коливалися залежно від сезону.

Тому з травня кубометр палива коштуватиме однаково щомісяця: як взимку, так і влітку.