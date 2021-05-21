Украина может временно приостановить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хочет приостановить импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца — с июня по сентябрь 2021 года.

Соответствующее постановление регулятор планирует рассмотреть во время заседания 26 мая. Документ предусматривает, что победителям соответствующих годовых аукционов возместят средства.

Нацкомиссия получила законодательное право до конца 2021 года ограничивать пропускную способность, распределяющуюся на месячных и суточных аукционах со странами, которые не являются членами Европейского Энергосообщества.

В целом в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии в Украину составил 946,9 млн кВт/ч, что в 1,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них из Беларуси импортировали 511,6 млн кВт/ч, из России — 101 млн кВт/ч.

В апреле-декабре 2020 года регулятор уже останавливал ввоз электроэнергии из России и Беларуси.

Постанова НКРЕКП by Віта Гірко on Scribd

Отказ от электроэнергии РФ

В апреле этого года Латвия, Литва и Эстония впервые отказались от электроэнергии из РФ. Останавливали поставку 8 и 11 апреля.

До 2025 года страны Балтии хотят выйти из так называемого энергокольца БРЭЛЛ, которое еще со времен Советского Союза связывает системы пяти стран — Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии.