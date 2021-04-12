Латвия, Литва и Эстония впервые отказались от электроэнергии из РФ
Страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония, — Ред.) впервые полностью отказались от импорта электроэнергии из России. Останавливали поставки 8 и 11 апреля.
В эти дни проводили тестовое отключение линий электропередач между Беларусью и Литвой. В целом же до 2025 года страны Балтии хотят выйти из так называемого енергокольца БРЭЛЛ, которое еще со времен Советского Союза связывает системы пяти стран — Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии.
После этого они хотят подключиться к электросетям европейских соседей.
Из-за прекращения экспортных поставок и закрытия линий электропередач между Беларусью и Литвой, внутри России упали спрос и цены на электроэнергию.
Вместе с тем Литва также выступает против запуска Белорусской атомной электростанции, первый блок которой ввели в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Страна называет этот проект инструментом Кремля.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина отсоединится от электросети с Беларусью и Россией. По его словам, это планируют сделать до конца 2023 года.