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Латвия, Литва и Эстония впервые отказались от электроэнергии из РФ

Страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония, — Ред.) впервые полностью отказались от импорта электроэнергии из России. Останавливали поставки 8 и 11 апреля.

В эти дни проводили тестовое отключение линий электропередач между Беларусью и Литвой. В целом же до 2025 года страны Балтии хотят выйти из так называемого енергокольца БРЭЛЛ, которое еще со времен Советского Союза связывает системы пяти стран — Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии.

После этого они хотят подключиться к электросетям европейских соседей.

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Из-за прекращения экспортных поставок и закрытия линий электропередач между Беларусью и Литвой, внутри России упали спрос и цены на электроэнергию.

Вместе с тем Литва также выступает против запуска Белорусской атомной электростанции, первый блок которой ввели в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Страна называет этот проект инструментом Кремля.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина отсоединится от электросети с Беларусью и Россией. По его словам, это планируют сделать до конца 2023 года.

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