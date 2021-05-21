Україна може тимчасово призупинити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), хоче призупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі на чотири місяці – з червня до вересня 2021 року.

Відповідну постанову регулятор планує розглянути під час засідання 26 травня. Документ передбачає, що переможцям відповідних річних аукціонів відшкодують гроші.

Нацкомісія отримала законодавче право до кінця 2021 року обмежувати пропускну здатність, яка розподіляється на місячних і добових аукціонах з країнами, які не є членами Європейського Енергоспівтовариства.

Загалом у січні-квітні 2021 року імпорт електроенергії в Україну становив 946,9 млн кВт/год, що в 1,8 рази менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них з Білорусі імпортували 511,6 млн кВт/год, з Росії – 101 млн кВт/год.

У квітні-грудні 2020 року регулятор вже зупиняв ввезення електроенергії з Росії і Білорусі.

Постанова НКРЕКП by Віта Гірко on Scribd

Відмова від електроенергії РФ

У квітні цього року Латвія, Литва та Естонія вперше відмовилися від електроенергії з РФ. Зупиняли постачання 8 та 11 квітня.

До 2025 року країни Балтії хочуть вийти з так званого енергокільця БРЕЛЛ, яке ще з часів Радянського Союзу пов’язує системи п’яти країн – Білорусі, Росії, Естонії, Литви і Латвії.