Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о дерегуляции и управлении в сфере земельных отношений. Он предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Глава государства подписал документ на форуме Украина 30. Земля. Глава государства подписал документ на форуме Украина 30. Земля. По словам президента, это закон в корне меняет землеустройство нашего государства, поэтому его называют земельной Конституцией.

— Этот закон убирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел, который возвращает право общинам распоряжаться своими землями. Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы, — заявил Владимир Зеленский.

Закон о передаче сельхозземель

28 апреля этого года Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс (закон №2194). Он должен реформировать систему управления в сфере земельных отношений и снять искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса.

Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Также документ предусматривает преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков.