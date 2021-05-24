Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 про дерегуляцію та управління у сфері земельних відносин. Він передбачає передання землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Глава держави підписав документ на форумі Україна 30. Земля. За словами президента, це закон докорінно змінює землеустрій нашої держави, тому його називають земельною Конституцією.

– Цей закон прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив, який повертає право громадам розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть тільки українці, – заявив Володимир Зеленський.

Закон про передання сільгоспземель

28 квітня цього року Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу (закон №2194). Він повинен реформувати систему управління у сфері земельних відносин та зняти штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу.

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів переходять до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Також документ передбачає переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок.