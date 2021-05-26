Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що проїзд у громадському транспорті столиці не подорожчає до 20-25 грн.

Про це міський голова розповів у ефірі одного з українських телеканалів, але наголосив, що столиця і справді має проблеми із фінансуванням цієї галузі.

За словами Кличка, ціна на проїзд у громадському транспорті Києва – найнижча у Європі та додав, що мери інших українських міст вже підняли ціни.

– У нас транспортна галузь дотаційна, майже 3 млрд гривень ми дотуємо, – сказав політик.

Також Кличко зазначив, що місто не підійматиме ціну тарифів без економічного обґрунтування.

Одне можу сказати, що ця тема – підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що до 25 чи 20 грн, до таких цифр піднімати ні в якому разі ми не плануємо, – запевнив міський голова.

Натомість Кличко не сказав наскільки може піднятися ціна, хоча і не виключив її підвищення найближчим часом.

Підвищення вартості проїзду у Львові

Відзавтра, 27 травня вартість проїзду у громадському транспорті Львова становитиме 10 грн.

Відповідне рішення ухвалив міськвиконком Львова на засіданні 21 травня, щоб дізнатись усі деталі про підняття тарифів читайте матеріал Фактів ICTV.