Налог на Google: что приняла Рада и как это затронет украинцев

3 июня Верховная Рада в целом приняла законопроект, который обязывает иностранные компании, предоставляющие онлайн-услуги в Украине, платить 20% НДС.

То есть, сервисы как Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Apple, Booking.com, Uber, Financial Times, Bloomberg должны будут платить налог за свою работу в стране.

Эти компании продают гражданам в Интернете или через мобильные приложения электронные услуги.

Как объяснила член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по налоговому праву Юлия Федосюк в комментарии Фактам ICTV, что часть компаний, вероятно, повысит стоимость электронных услуг для потребителей на сумму налога.

— Подорожание е-услуг иностранных компаний зависит от их политики и расчета ими стоимости таких услуг, — отметила эксперт.

Платить налоги будут только компании-гиганты, которые не имеют постоянного представительства в Украине и

предоставляют услуги в государстве простым гражданам и ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

Платить его будут в иностранной валюте (доллар или евро).

При этом закон не коснется простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов.

— Закон начнет действовать с 1 января 2022 года. Налог нужно оплатить в течение 30 дней с последнего дня подачи декларации. Она подается в течение 40 дней соответствующего квартала, — объяснила эксперт.

За что будут платить НДС?

загрузки фильмов, книг и журналов;

доступ к базам данных;

доступ к телевизионным каналам и электронным ресурсам;

услуги по дистанционному обучению;

облачные услуги;

поставки программного обеспечения;

предоставление рекламных услуг в Интернете.

Между тем НДС на такие онлайн-услуги есть в странах ЕС, Турции, Австралии, Колумбии, ОАЭ, РФ и Беларуси.

Однако, как отметила Юлия, механизмы уплаты у каждого свои.

Закон о налоге на Google

На днях Верховная Рада приняла закон №4184 о так называемом налоге на Google. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

В частности, документ определяет базу и сроки уплаты налога.