Податок на Google: що ухвалила Рада і як це зачепить українців

3 червня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект, який зобов’язує іноземні компанії, що надають онлайн-послуги в Україні, сплачувати 20% ПДВ.

Тобто, сервіси на кшталт Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Apple, Booking.com, Uber, Financial Times, Bloomberg повинні будуть сплачувати податок за свою роботу в країні.

Власне ці компанії продають громадянам в Інтернеті або через мобільні застосунки електронні послуги.

Як пояснила член Ради Комітету Асоціації правників України з податкового права Юлія Федосюк в коментарі Фактам ICTV, що частина компаній, ймовірно, підвищить вартість електронних послуг для споживачів на суму податку.

– Здорожчання е-послуг іноземних компаній залежить від їхньої політики та розрахунку ними вартості таких послуг, – зазначила експерт.

Сплачуватимуть податки лише компанії-гіганти, що не мають постійного представництва в Україні, надають послуги в державі простим громадянам та ФОП, які не є платниками ПДВ.

Сплачуватимуть його в іноземній валюті (долар або євро).

При цьому закон не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

– Закон почне діяти із 1 січня 2022 року. Податок потрібно сплатити протягом 30 днів із останнього дня подачі декларації. Вона подається протягом 40 днів відповідного кварталу, – пояснила експерт.

За що сплачуватимуть ПДВ?

завантаження фільмів, книг та журналів;

доступ до баз даних;

доступ до телевізійних каналів та електроних ресурсів;

послуги з дистанційного навчання;

хмарні послуги;

постачання програмного забезпечення;

надання рекламних послуг в Інтернеті.

Між тим ПДВ на такі онлайн-послуги є в країнах ЄС, Туреччині, Австралії, Колумбії, ОАЕ, РФ та Білорусі.

Однак, як зазначила Юлія, механізми сплати в кожного свої.

Закон про податок на Google

Днями Верховна Рада ухвалила закон №4184 про так званий податок на Google. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати.

Зокрема, документ визначає базу оподаткування та терміни сплати податку.