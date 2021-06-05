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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Податок на Google: що ухвалила Рада і як це зачепить українців

дівчина із хлопцем, пара

3 червня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект, який зобов’язує іноземні компанії, що надають онлайн-послуги в Україні, сплачувати 20% ПДВ.

Тобто, сервіси на кшталт Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Apple, Booking.com, Uber, Financial Times, Bloomberg повинні будуть сплачувати податок за свою роботу в країні.

Власне ці компанії продають громадянам в Інтернеті або через мобільні застосунки електронні послуги.

Як пояснила член Ради Комітету Асоціації правників України з податкового права Юлія Федосюк в коментарі Фактам ICTV, що частина компаній, ймовірно, підвищить вартість електронних послуг для споживачів на суму податку.

– Здорожчання е-послуг іноземних компаній залежить від їхньої політики та розрахунку ними вартості таких послуг, – зазначила експерт.

Сплачуватимуть податки лише компанії-гіганти, що не мають постійного представництва в Україні, надають послуги в державі простим громадянам та ФОП, які не є платниками ПДВ.

Сплачуватимуть його в іноземній валюті (долар або євро).

При цьому закон не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

– Закон почне діяти із 1 січня 2022 року. Податок потрібно сплатити протягом 30 днів із останнього дня подачі декларації. Вона подається протягом 40 днів відповідного кварталу, – пояснила експерт.

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За що сплачуватимуть ПДВ?

  • завантаження фільмів, книг та журналів;
  • доступ до баз даних;
  • доступ до телевізійних каналів та електроних ресурсів;
  • послуги з дистанційного навчання;
  • хмарні послуги;
  • постачання програмного забезпечення;
  • надання рекламних послуг в Інтернеті.

Між тим ПДВ на такі онлайн-послуги є в країнах ЄС, Туреччині, Австралії, Колумбії, ОАЕ, РФ та Білорусі.

Однак, як зазначила Юлія, механізми сплати в кожного свої.

Закон про податок на Google

Днями Верховна Рада ухвалила закон №4184 про так званий податок на Google. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати.

Зокрема, документ визначає базу оподаткування та терміни сплати податку.

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