Закон про олігархів більше третини українців вважають популістським – опитування

Законопроект президента Володимира Зеленського про запобігання загрозам нацбезпеці, пов’язаним з олігархами (№5599), вважають популістським кроком для підвищення власного рейтингу 35,7% українців. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень Socis 28 травня-3 червня.

Ще 20,1% респондентів сприймають ініціативу глави держави як щире прагненням до справедливості і 11,4% – як крок, який дозволить Україні стати успішною.

Водночас 12,9% українців вважають, що це спроба Зеленського і його оточення перерозподілити власність і самим стати олігархами, ще 8,8% – це намір взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам.

Тобто загалом 57,4% опитаних сприймають ініціативу президента негативно.

За даними опитування, 4,7% українців дали іншу відповідь і 17,9% вагалися з відповіддю.

Центр соціальних і маркетингових досліджень Socis 28 травня-3 червня провів дослідження методом телефонного інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів.

Загалом було опитано 2 тис. респондентів старших 18 років.

Статистична похибка вибірки: +/-2,4%.

Закон про олігархів

2 червня президент Володимира Зеленського вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про запобігання загрозам нацбезпеці, пов’язаним з олігархами (№5599).

Наступного дня на сайті парламенту з’явився повний текст документа, який має стати першим кроком на шляху до унеможливлення впливу великого бізнесу на політичну ситуацію в країні.

Закон передбачає, що особи, які підпадатимуть під визначення “олігарх”, будуть внесені до спеціального реєстру.

Джерело: Socis