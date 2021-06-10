Упакуем и вывезем на Закарпатье: мэр Ровно пригрозил ромам

Жители Ровно страдают от наглости ромов. На сайте горсовета даже появилась петиция, в которой они просят власти повлиять на ситуацию. А мэр Ровно Александр Третьяк предложил радикальный способ – посадить автобусы и вывезти их в родное Закарпатье.

— Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке, потому что выбивают окна, требуя денег. Куда обратиться, если вас оплевали маленькие ромы, или облили вас вашими же напитками и сбежали? — говорится в петиции.

Третьяк, комментируя ситуацию, признался, что у него не хватает слов и толерантности к тому, что творят ромы в городе.

По его словам, на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло.

Он также рассказал, что недавно на одной из улиц встретил ромов и сказал, что у них есть несколько часов, чтобы выехать из города. Однако они пожаловались, что не ездят поезда и автобусы.

Поэтому предложил радикальную меру:

— Всех запакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье.

Вывоз ромов из Ивано-Франковска

Год назад такая же ситуация с ромами сложилась и в Ивано-Франковске.

В апреле мэр Руслан Марцинкив поручил вывезти из города всех людей ромской национальности в Закарпатскую область.

Источник: Радио Трек, Ровенский горсовет

Фото: Олександр Третяк