Жителі Рівного потерпають від нахабства ромів. На сайті міськради навіть з’явилася петиція, в якій вони просять владу вплинути на ситуацію. А мер Рівного Олександр Третяк запропонував радикальний спосіб – посади в автобуси і вивезти їх до рідного Закарпаття.

– Люди не мають можливості спокійно відпочити в центрі чи навіть постояти в заторі, бо вибивають вікна, вимагаючи грошей. Куди звернутися, якщо вас обплювали малі роми, чи обілляли вас вашими ж напоями і втекли? – йдеться у петиції.

Третяк, коментуючи ситуацію, зізнався, що у нього бракує слів і толерантності до того, що творять роми у місті.

За його словами, днями мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно.

Він також розповів, що нещодавно на одній з вулиць зустрів ромів і сказав, що у них є кілька годин, аби виїхати з міста. Проте вони поскаржилися, що не їздять поїзди та автобуси.

Тому запропонував радикальний захід:

– Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття.

Вивезення ромів з Івано-Франківська

Рік тому така сама ситуація з ромами склалася і в Івано-Франківську.

У квітні мер Руслан Марцінків доручив вивезти з міста усіх людей ромської національності до Закарпатської області.

Джерело: Радіо Трек, Рівненська міськрада

Фото: Олександр Третяк