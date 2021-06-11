Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла проект постановления, согласно которому теперь тарифы на теплоснабжение и горячую воду будет определять местная власть.

Документ предусматривает, что все предприятия в сфере теплоснабжения, подпадающие под регулирование НКРЭКУ, должны передать на местный уровень. Благодаря этому органы власти на местах смогут самостоятельно устанавливать тарифы и утверждать планы развития для них.

Но это не касается предприятий по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках.

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В то же время регулятор продолжит контролировать работу всех предприятий теплоснабжения, в том числе и тех, которые перешли в подчинение местной власти.

Коммуналка в Украине

Согласно данным социологического опроса компании Research & Branding Group, каждый пятый украинец не доплачивал за коммуналку в отопительный сезон.

Так, 42% платили за коммунальные услуги в полном объеме, 37% — делали это с задержкой. В то же время 18% жителей оплачивали коммунальные счета в неполном объеме.

Источник: НКРЭКУ