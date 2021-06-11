Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила проект постанови, згідно з яким відтепер тарифи на теплопостачання та гарячу воду визначатиме місцева влада.

Документ передбачає, що всі підприємства у сфері теплопостачання, що підпадають під регулювання НКРЕКП, повинні передати на місцевий рівень. Завдяки цьому органи влади на місцях зможуть самостійно встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для них.

Але це не стосується підприємств із виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках.

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Водночас регулятор продовжить контролювати роботу всіх підприємств теплопостачання, зокрема й тих, які перейшли у підпорядкування місцевій владі.

Комуналка в Україні

Згідно із даними соціологічного опитування компанії Research & Branding Group, кожен п’ятий українець не доплачував за комуналку в опалювальний сезон.

Так, 42% платили за комунальні послуги у повному обсязі, 37% – робили це із затримкою. Водночас 18% мешканців оплачували комунальні рахунки у неповному обсязі.

Джерело: НКРЕКП