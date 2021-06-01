Что будет с тарифами на электроэнергию в Украине и стоит ли ожидать подорожания

С мая в Украине выросла цена газа. Поэтому вопрос, стоит ли ожидать еще и подорожания электроэнергии — был одной из главных тем для обсуждения в эфире Свободы слова на ICTV.

Сейчас тариф на электроэнергию для населения составляет 1,68 грн кВт/ч. Но он действует только до июля этого года.

В то же время глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных тарифов Валерий Тарасюк заявил, что сейчас стоимость электроэнергии в Украине занижена почти вдвое.

Поэтому, по его словам, подорожание неизбежно, но власть должна обеспечить украинцев возможностью платить по тарифу. А для этого нужно пересмотреть систему субсидирования.

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус так и не смог ответить, стоит ли украинцам ждать повышения цен на электроэнергию в июле.

Еще одной темой для обсуждения были тарифы на газ, годовую стоимость которого установили на уровне 7,96 грн. Но, по мнению народного депутата от Голоса Инны Совсун, в Украине стоит уменьшать не стоимость голубого топлива, а объемы его потребления.

А для этого власть должна больше внимания уделять энергоэффективным инициативам и программам, что поможет украинцам экономить до 40% потребленного газа.

До 30 апреля 2022 года для украинцев будут действовать годовые цены на газ, установленные поставщиками. В целом они колеблются в пределах 7,8-13,5 грн за куб. м.

Какие еще изменения с 1 июня ожидают украинцев — читайте в нашем материале.

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