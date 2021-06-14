В Николаеве мужчина оплатил 14,4 тыс. грн долга за тепло только после ареста автомобиля. До этого он годами избегал оплаты за коммунальные услуги.

Так, в конце мая 2021 года у местного жителя арестовали автомобили Ford Sierra 1986 года выпуска.

Автомобиль принудительно эвакуированы на площадку госпредприятия Сетам для его оценки и последующей принудительной реализации.

Как объяснили в областном коммунальном предприятии Николаевоблтеплоэнерго, должник годами не платил задолженность за услуги по поставке тепловой энергии, и был уверен в своей безнаказанности.

Однако только после описи, ареста и принудительной эвакуации авто он понял, что надо было прислушиваться к предупреждениям раньше.

В коммунальном предприятии отметили, что неоднократно мужчине присылали соответствующие напоминания.

Поэтому после таких действий житель Николаева сразу оплатил полную сумму долга в размере 14 417 грн.

Кроме этого, должнику пришлось оплатить все дополнительные расходы согласно исполнительного производства в размере 2,7 тыс. грн.

— А именно 1 163 грн — штрафные санкции, 269 грн расходов исполнительного производства и 1 286 грн исполнительного сбора, что значительно увеличило сумму его долга, — объяснили в предприятии.

Закон о защите должников от коллекторов

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает защиту должников от коллекторов.

В частности, этот закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Источник: ОКП Николаевоблтеплоэнерго

Фото: ОКП Николаевоблтеплоэнерго