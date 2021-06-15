Після річної перерви: Папа Римський Франциск призначив нунція в Україні

Шостим апостольським нунцієм – послом Ватикану в Україні – після майже річної перерви став Вісвальдас Кульбокас.

Відповідне призначення схвалив Папа Римський Франциск.

Крім того, Кульбокаса зведено в сан архієпископа.

Новий нунцій родом з Литви. Він працює на дипломатичній службі Ватикану з 2004 року.

Попередній архієпископ Клаудіо Гуджеротті, займав відповідну посаду з 2016 по 2020 рік. Після цього його було переведено на іншу посаду.

Апостольський нунцій – архієпископ, який одночасно виконує виконує функції посла Ватикану, а також представника Святого престолу – резиденції Папи Римського, як земного глави Католицької церкви.

Знайомство Павелко з Папою Римським

В рамках відкриття Євро-2020 президент УАФ Андрій Павелко зустрівся з Папою Римським Франциском.

Знайомство відбулося перед матчем відкриттям Чемпіонату Європи між Туреччиною та Італією.

У свою чергу Україна перший матч програла лідеру своєї групи збірної Нідерландів з рахунком 3: 2.