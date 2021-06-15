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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Будет карта и лозунги: УАФ презентует шарфы сборной Украины по футболу

форма збірної України

Шарфы с новым дизайном сборной Украины по футболу презентуют в ближайшее время. Событие проанонсировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

– Там также будет изображена карта нашей неделимой страны и два лозунга-оберега Слава Украине! Героям слава! Уверен, что и они сразу станут очень популярными среди миллионов поклонников футбола, – сообщил президент УАФ.

По словам Андрея Павелко, сейчас к нему поступает много обращений от руководителей ассоциаций других стран, как во время личных встреч в Риме и Амстердаме, так и по телефону, с просьбой подарить новую футболку украинской команды.

– Форма с картой Украины и лозунгами Слава Украины! Героям слава! уже стала очень популярной не только среди миллионов наших болельщиков, но и среди представителей футбольных сообществ других стран. Такой небывалый ажиотаж и популярность униформы сборной лишь подтверждает мощную энергетику нашей формы и силу нанесенных на нее оберегов! — отметил он.

Андрей Павелко пообещал, что после Евро-2020 самая большая футболка сборной Украины, которую болельщики видели на стадионе Йохан Кройфф Арена перед матчем, побывает на всех стадионах Украины, где будет играть национальная сборная.

Пока Андрей Павелко в рамках мероприятий УЕФА, посвященных Евро-2020, познакомился с Папой Римским Франциском и пообщался со звездой мировой классической и популярной музыки Андреа Бочелли.

В Амстердаме на матче сборных Украины и Нидерландов Павелко встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром и Ее королевским высочеством Максимой.

Решение УЕФА относительно лозунгов на футболках сборной Украины

11 июня УЕФА разрешил игрокам украинской сборной выходить на матчи в форме, на внешней стороне которой будет нанесен лозунг Слава Украине!, а также карта страны вместе с оккупированной Россией территорией Крыма.

С внутренней стороны надпись Героям слава! приказали убрать, зато разрешили напечатать большой флаг УАФ – контур Украины, герб, а также лозунги Слава Украине! и Героям слава!

Подробнее о решении УЕФА относительно лозунгов на футболках сборной Украины читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Павелко

Фото: Андрей Павелко

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