Сразу несколько зараженных: в Артеке началась эпидемия Covid-19

В детском лагере Артек, расположенном на территории аннексированного Россией полуострова Крым, началась эпидемия коронавируса.

Диагноз подтвердился уже у нескольких детей, сообщил так называемый замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

— Роспотребнадзор уже провел эпидрасследование. Всем оказана соответствующая помощь. Хочу отметить, что дети в хорошем состоянии, нет ни одного тяжелого пациента, пневмоний также пока не выявлено, — заявил псевдочиновник.

В лагере проведена санитарная обработка, на место прибыли специалисты Роспотребнадзора.

Он не назвал точное количество зараженных, однако согласно данных местных СМИ заболели по меньшей мере шестеро детей.

Подача воды в Крым

На прошлой неделе пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина не будет подавать воду на территорию оккупированного Крыма до тех пор, пока Россия не вернет Киеву контроль над полуостровом.

По его словам, позиция Киева в этом вопросе – незыблема.

Николаенко отметил, что РФ должна полностью осознавать свою ответственность как государство-оккупант.