Одразу кілька заражених: в Артеку почалася епідемія Covid-19

У дитячому таборі Артек, розташованому на території анексованого Росією півострова Крим, почалася епідемія коронавірусу.

Діагноз підтвердився вже у кількох дітей, повідомив так званий заступник міністра охорони здоров’я Криму Антон Лясковський.

– Росспоживнагляд вже провів епідрозслідування. Всім надано відповідну допомогу. Хочу зазначити, що діти в гарному стані, немає жодного важкого пацієнта, пневмоній також поки не виявлено, – заявив псевдочиновник.

У таборі проведено санітарну обробку, на місце прибули фахівці Росспоживнагляду.

Він не назвав точну кількість заражених, проте згідно даних місцевих ЗМІ захворіли щонайменше шестеро дітей.

Подача води в Крим

Минулого тижня прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна не буде подавати воду на територію окупованого Криму до того часу, поки Росія не поверне Києву контроль над півостровом.

За його словами, позиція Києва в цьому питанні – непорушна.

Ніколаєнко зазначив, що РФ повинна повністю усвідомлювати свою відповідальність як держава-окупант.