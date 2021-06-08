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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Позиция неизменна: в МИД объяснили, когда украинская вода появится в Крыму

Позиция неизменна: в МИД объяснили, когда украинская вода появится в Крыму

Украина не будет обеспечивать водой Крымский полуостров, пока он оккупирован Россией.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Позиция Украины остается неизменной. Днепровская вода потечет в деоккупированный Крым, — заверил пресс-секретарь.

В МИД убеждены, что РФ должна полностью осознавать свою ответственность как государство-оккупант.

Более того, проблема нехватки воды в Крыму обострилась и из-за массированной российской милитаризации полуострова.

Соответственно, новые военные базы РФ в Крыму будут требовать все больше водных ресурсов, в том числе и у гражданского населения.

Олег Николенко также добавил, что саммит инаугурации Крымской платформы станет площадкой для обсуждения невыполнения Россией своих международно-правовых обязательств.

— Конечной целью усилий Украины должна стать полная деоккупация украинских территорий — как Крымского полуострова, так и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях, — отметил представитель МИД.

Вода в оккупированном Крыму

Особый режим экономии воды в Крыму в городе Симферополь и еще 39 населенных пунктах был введен еще в конце августа 2020 года.

По словам представителей “министерства жилищно-коммунального хозяйства” Крыма на решение проблемы из резервного фонда (который наполняется за счет налогоплательщиков РФ) было выделено около $2,7 млн.

Используя эти средства, оккупационная власть планирует проведение мероприятий по сокращению потерь воды в распределительной сети до 20 тыс. кубометров за сутки.

Источник: УНН

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