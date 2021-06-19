Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал климатические инициативы организации и отметил, что Совет национальной безопасности попытается предотвратить климатический удар по Украине.

Данилов также вспомнил о ситуации с потопом в оккупированном Россией Крыму, в частности Ялте и Керчи.

Об этом чиновник сказал на брифинге 18 июня, после очередного заседания СНБО.

— Знаете, что крымский полуостров очень много времени просил воды, и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинском Ялте. И там такое, к сожалению, произошло, — прокомментировал Данилов.

Также секретарь напомнил о предложении Владимира Зеленского высадить 1 млрд растений за три года с целью увеличить количество лесов и предотвратить проблемы с климатом.

Наводнение в Ялте

Обильные дожди в Ялте, расположенной в оккупированном Крыму, привели к ужасным наводнениям.

В городе за сутки выпала месячная норма осадков, из-за чего по дороге буквально плавают машины, затопленны переходы и некоторые жилые дома.

Фото последствий непогоды смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: СНБО