ГПСУ не заметила перекрытия украино-белорусской госграницы

Государственная пограничная служба Украины не заметила признаков полного перекрытия движения через границу с Беларусью.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, за прошедшие 24 часа на территорию Украины въехали две тысячи человек, тогда как в обратном направлении – 1,7 тыс.
Эти показатели даже выше среднесуточных, однако в погранслужбе связывают прирост с выходными.
В субботу, 3 июля, также отмечается активное движение через госграницу в обоих направлениях.
По данным украинского ведомства, белорусские пограничники перешли на усиленную охрану границы с 20.00 2 июля, однако это является обычной практикой в праздничные дни, в частности – на День Республики.
Закрытие украино-белорусской границы
Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам полностью перекрыть границу с Украиной.
По его словам, с ее территории якобы резко возросла контрабанда оружия.
Кроме того, Лукашенко пожаловался, что белорусские самолеты вынуждены терять время и топливо, облетая территорию Украины через РФ, чтобы добраться до Турции и Египта.