ДПСУ не помітила перекриття україно-білоруського держкордону

Державна прикордонна служба України не помітила ознак повного перекриття руху через кордон з Білоруссю.

Як повідомили в прес-службі ДПСУ, за минулі 24 години на територію України в’їхали дві тисячі осіб, тоді як в зворотному напрямку – 1,7 тис.

Ці показники навіть вище середньодобових, проте в прикордонній службі пов’язують приріст із вихідними.

У суботу, 3 липня, також відзначається активний рух через держкордон в обох напрямках.

За даними українського відомства, білоруські прикордонники перейшли на посилену охорону кордону з 20.00 2 липня, проте це є звичайною практикою в святкові дні, зокрема – на День Республіки.

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Закриття україно-білоруського кордону

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам повністю перекрити кордон з Україною.

За його словами, з її території нібито різко зросла контрабанда зброї.

Крім того, Лукашенко поскаржився, що білоруські літаки змушені втрачати час і паливо, облітаючи територію України через РФ, щоб дістатися до Туреччини і Єгипту.