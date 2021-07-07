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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Для признания в мире: специальностям в вузах Украины присвоили международные коды

Высшее образование

7 июля правительство Украины согласовало специальности высшего образования национального перечня с Международной стандартной классификацией образования (МСКО).

Отныне 293 специальности в 29 отраслях будут соответствовать международным кодам.

Согласовать их необходимо было для:

  • сопоставления и признания образовательных квалификаций высшего и профессионального предвысшего образования, полученных в Украине, и отражения этой информации в приложении к документу об образовании или ученой степени;
  • мобильности соискателей образования, научно-педагогических и педагогических работников учебных заведений и признания их результатов;
  • привлечения иностранных студентов путем содействия признанию в мире полученной в Украине квалификации;
  • международного сравнения и статистического анализа систем образования.

Перечень отраслей знаний и специальностей, который действовал в Украине в соответствии с постановлением Кабмина №266 от 2015 года, таких возможностей для сопоставления не имел.

Ниже можно ознакомиться с тем, как будет выглядеть перечень областей знаний и специальностей теперь.

Фото: Dreamstime

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