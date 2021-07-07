7 июля правительство Украины согласовало специальности высшего образования национального перечня с Международной стандартной классификацией образования (МСКО).

Отныне 293 специальности в 29 отраслях будут соответствовать международным кодам.

Согласовать их необходимо было для:

сопоставления и признания образовательных квалификаций высшего и профессионального предвысшего образования, полученных в Украине, и отражения этой информации в приложении к документу об образовании или ученой степени;

мобильности соискателей образования, научно-педагогических и педагогических работников учебных заведений и признания их результатов;

привлечения иностранных студентов путем содействия признанию в мире полученной в Украине квалификации;

международного сравнения и статистического анализа систем образования.

Перечень отраслей знаний и специальностей, который действовал в Украине в соответствии с постановлением Кабмина №266 от 2015 года, таких возможностей для сопоставления не имел.

Ниже можно ознакомиться с тем, как будет выглядеть перечень областей знаний и специальностей теперь.