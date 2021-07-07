7 липня уряд України узгодив спеціальності вищої освіти національного переліку із Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО).

Відтепер 293 спеціальності в 29 галузях відповідатимуть міжнародним кодам.

Узгодити їх необхідно було для:

зіставлення та визнання освітніх кваліфікацій вищої та фахової передвищої освіти, здобутих в Україні, та відображення цієї інформації в додатку до документа про освіту чи науковий ступінь;

мобільності здобувачів освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти та визнання їхніх результатів;

залучення іноземних студентів шляхом сприяння визнанню в світі здобутої в Україні кваліфікації;

міжнародного порівняння та статистичного аналізу систем освіти.

Перелік галузей знань і спеціальностей, який діяв в Україні відповідно до постанови Кабміну №266 від 2015 року, таких можливостей для зіставлення не мав.

Нижче можна ознайомитись із тим, який вигляд матиме Перелік галузей знань і спеціальностей тепер.