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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Для визнання в світі: спеціальностям у вишах України присвоїли міжнародні коди

Вища освіта

7 липня уряд України узгодив спеціальності вищої освіти національного переліку із Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО).

Відтепер 293 спеціальності в 29 галузях відповідатимуть міжнародним кодам.

Узгодити їх необхідно було для:

  • зіставлення та визнання освітніх кваліфікацій вищої та фахової передвищої освіти, здобутих в Україні, та відображення цієї інформації в додатку до документа про освіту чи науковий ступінь;
  • мобільності здобувачів освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти та визнання їхніх результатів;
  • залучення іноземних студентів шляхом сприяння визнанню в світі здобутої в Україні кваліфікації;
  • міжнародного порівняння та статистичного аналізу систем освіти.

Перелік галузей знань і спеціальностей, який діяв в Україні відповідно до постанови Кабміну №266 від 2015 року, таких можливостей для зіставлення не мав.

Нижче можна ознайомитись із тим, який вигляд матиме Перелік галузей знань і спеціальностей тепер.

Фото: Dreamstime

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