Члены правительства поддержали создание национального природного парка Холодный Яр в Черкасской области.

Соответствующий проект указа президента Украины Владимира Зеленского был внесен в повестку дня заседания 14 июля.

Территория парка Холодный Яр будет состоять из 6833,5071 га земель государственной собственности в Черкасском районе Черкасской области.

Для создания парка 6 829,5 га изымут у Каменского лесного хозяйства и 4,0071 га – у Черкасской облгосадминистрации.

Согласно пояснительной записке к указу главы государства, на реализацию этого проекта из бюджета выделят 6037,5 тыс. грн.

Отдельные природоохранные мероприятия будут осуществляться за счет средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды Украины.