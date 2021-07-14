Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Правительство согласовало создание парка Холодный Яр в Черкасской области

Шмигаль, Кабмін, уряд 14 липня 2021

Члены правительства поддержали создание национального природного парка Холодный Яр в Черкасской области.

Соответствующий проект указа президента Украины Владимира Зеленского был внесен в повестку дня заседания 14 июля.

Территория парка Холодный Яр будет состоять из 6833,5071 га земель государственной собственности в Черкасском районе Черкасской области.

Для создания парка 6 829,5 га изымут у Каменского лесного хозяйства и 4,0071 га – у Черкасской облгосадминистрации.

Согласно пояснительной записке к указу главы государства, на реализацию этого проекта из бюджета выделят 6037,5 тыс. грн.

Отдельные природоохранные мероприятия будут осуществляться за счет средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды Украины.

Фото: Правительственный портал

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка