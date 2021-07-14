Члени уряду підтримали створення національного природного парку Холодний Яр у Черкаській області.

Відповідний проект указу президента України Володимира Зеленського був внесений до порядку денного засідання 14 липня.

Територія парку Холодний Яр складатиметься із 6833,5071 га земель державної власності в Черкаському районі Черкаської області.

Для створення парку 6 829,5 га вилучать у Кам’янського лісового господарства та 4,0071 га – у Черкаської облдержадміністрації.

Згідно із пояснювальною запискою до указу глави держави, на реалізацію цього проекту із бюджету виділять 6037,5 тис. грн.

Окремі природоохоронні заходи здійснюватимуться за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища України.