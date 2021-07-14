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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Уряд схвалив створення парку Холодний Яр у Черкаській області

Шмигаль, Кабмін, уряд 14 липня 2021

Члени уряду підтримали створення національного природного парку Холодний Яр у Черкаській області.

Відповідний проект указу президента України Володимира Зеленського був внесений до порядку денного засідання 14 липня.

Територія парку Холодний Яр складатиметься із 6833,5071 га земель державної власності в Черкаському районі Черкаської області.

Для створення парку 6 829,5 га вилучать у Кам’янського лісового господарства та 4,0071 га – у Черкаської облдержадміністрації.

Згідно із пояснювальною запискою до указу глави держави, на реалізацію цього проекту із бюджету виділять 6037,5 тис. грн.

Окремі природоохоронні заходи здійснюватимуться за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища України.

Фото: Урядовий портал

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