Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге. По его словам, Офис президента пристально следит за выводами Национальной полиции.

— Единственное, что можно сказать — нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси, и важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину и чувствовали себя в безопасности, — подчеркнул политик.

По его словам, если станет известно, что к трагической гибели Виталия Шишова были причастны специальные службы, тогда можно ждать реакции президента.

2 августа в Киеве исчез Виталий Шишов, который возглавлял Белорусский дом в Украине. Он вышел из своего дома утром, однако домой так и не вернулся.

Сообщение об исчезновении Шишова в полицию поступило от его девушки, с которой он жил. Уже 3 августа утром один из друзей главы Белорусского дома в Украине обнаружил в киевском парке тело Виталия.

В Нацполиции прокомментировали смерть Виталия Шишова. По словам Игоря Клименко, правоохранители рассматривают две основные версии трагедии — самоубийство и умышленное убийство, замаскированное под самоубийство.