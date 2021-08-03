Это не самоубийство: девушка Виталия Шишова впервые рассказала о его смерти

Лидер Белорусского дома в Украине Виталий Шишов не мог покончить жизнь самоубийством, последние месяцы жизни его психологическое состояние было нормальным.

Об этом журналистам рассказала девушка погибшего Божена Жолудь.

— Мы болели, но с финансовой и психологической стороны я не замечала, чтобы были проблемы. Я на 100% уверена, что это не самоубийство, — сообщила она.

Также Божена добавила, что Виталий часто обращал внимание на мелочи, которые могли бы доказать, что за ним ведется слежка.

— У него были какие-то предчувствия. Он сидел и смотрел в окошко машины: кто приезжает, кто выходит. Мы обращались в СБУ, когда у нас были какие-то странности. Но это были не заявления, а скорее консультации.

Никаких конфликтных ситуаций, по словам Божены, у Виталия Шишова не было. В то же время она вспоминает, как Виталий рассказывал, что за ним могут следить люди на автобусе, который он часто замечал.

— Он (Виталий Шишов — Ред.) не подпускал других, всегда присматривался к людям. У него была чуйка на людей.

С Виталием Шишовым Божена Жолудь познакомилась в Киеве, когда тот уже возглавлял белорусский дом в Украине.