Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу щодо смерті очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров на брифінгу. За його словами, Офіс президента пильно стежить за висновками Національної поліції.

– Єдине, що можна сказати – нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі, та важливо, щоб білоруси після подій літа й осені минулого року приїхали в Україну та відчували себе у безпеці, – наголосив політик.

За його словами, якщо стане відомо, що до трагічної загибелі Віталія Шишова були причетні спеціальні служби, тоді можна чекати на реакцію президента.

2 серпня у Києві зник Віталій Шишов, який очолював Білоруський дім в Україні. Він вийшов зі свого будинку вранці, проте додому так і не повернувся.

Повідомлення про зникнення Шишова у поліцію надійшло від його дівчини, з якою він жив. Вже 3 серпня вранці один із друзів очільника Білоруського дому в України виявив у київському парку тіло Віталія.

У Нацполіції прокоментували смерть Віталія Шишова. За словами Ігоря Клименка, правоохоронці розглядають дві основні версії трагедії – самогубство та навмисне вбивство, замасковане під самогубство.