В Киеве 11 августа начали устанавливать обновленный трезубец на верхушке крупнейшего флагштока страны. Монтаж завершится в преддверии Дня флага 23 августа.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской администрации Вячеслав Непоп.

Трезубец изготовили на одном из столичных предприятий. Его конструкция будет более легкой и оборудована поворотным механизмом.

– Город постоянно заботится о том, чтобы содержать полотно главного государственного флага и флагштока в надлежащем состоянии. Мы регулярно осуществляем регламентные работы на мемориале, где установлен самый большой флаг, – замечает Вячеслав Непоп.

В частности, специалисты проверяют клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления, подъемные механизмы поднятия флага.

Флагшток установили в 2020 году ко Дню флага Украины по инициативе городского главы столицы Виталия Кличко и за средства меценатов.

По состоянию на сегодня он является крупнейшим в Украине – его высота достигает почти 90 м. Весит конструкция 32 т. Размер полотнища флага – 16х24 м.

Источник: КГГА

Фото: КГГА