У Києві 11 серпня почали встановлювати оновлений тризуб на верхівці найбільшого флагштоку країни. Монтаж завершиться напередодні Дня прапора 23 серпня.

Про це повідомив заступник голови Київської міської адміністрації В’ячеслав Непоп.

Тризуб виготовили на одному зі столичних підприємств. Його конструкція буде легшою та оснащеною поворотним механізмом.

– Місто постійно дбає про те, щоб утримувати полотно головного державного прапора та флагштока в належному стані. Ми регулярно здійснюємо регламентні роботи на меморіалі, де встановлений найбільший стяг, – зауважує В’ячеслав Непоп.

Зокрема, фахівці перевіряють клемні з’єднання та відкриті контакти споруди, дистанційний пульт та шафи керування, підйомні механізми підняття прапора.

Флагшток встановили в 2020 році до Дня прапора України за ініціативи міського голови столиці Віталія Кличка коштом меценатів.

Станом на сьогодні він є найбільшим в Україні – його висота сягає майже 90 м. Важить конструкція 32 т. Розмір полотнища прапора – 16х24 м.

Джерело: КМДА

Фото: КМДА