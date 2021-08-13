Покиньте немедленно Афганистан: МИД обнародовало рекомендации украинцам

Министерство иностранных дел Украины порекомендовало всем гражданам страны покинуть Афганистан.

Соответствующая рекомендация была обнародована на официальном сайта внешнеполитического ведомства в связи с опасной для жизни ситуацией в республике.

Также украинцам посоветовали не посещать в ближайшее время Афганистан из-за наступления радикальной исламистской организации Талибан, которая поочередно захватывает стратегические города страны.

— В связи с эскалацией вооруженного конфликта рекомендуем гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан, а тем, кто все еще находится там, — немедленно покинуть территорию страны, – сообщает МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, если гражданам, находящимся на территории Афганистана, будет угрожать опасность, стоит обратиться в посольство Украины или на телефон горячей линии Министерства иностранных дел.

Напомним, 12 августа талибы захватили Герат. Это – третий по величине афганский город.

Очевидцы сообщали о стрельбе в районе, где находятся здания, принадлежащие правительству Афганистана.

Также боевики захватили Кандагар, районы Газни и Калайи-Нау. В связи с эскалацией ситуации Пентагон отправил военных в международный аэропорт Кабуле, чтобы эвакуировать сотрудников диппредставительства страны.