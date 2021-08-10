МИД Украины вызвал к себе временно поверенного в делах Республики Беларусь Кирилла Камышовая, чтобы выразить ему протест в связи со скандальными заявлениями самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на пресс-конференции.

В Министерстве сообщили, что Камышова предупредили, что заявления Лукашенко о готовности признать аннексированный Крым российским считается равнозначным участию в российской агрессии против Украины.

В МИД также отметили, что такое соучастие влечет за собой все соответствующие международно-правовые последствия.

— Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права, — говорится в комментарии.

Кроме этого Министерство иностранных дел запросило объяснения от Беларуси относительно заявления Лукашенко о допуске на территорию страны так называемых “прокуроров с ЛНР” для допроса задержанного оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Если эта информация подтвердится, это будет противоречить предыдущим данным МИД Беларуси, который категорически отрицал этот факт.

Высказывания самопровозглашенного президента о подготовке на территории Украины боевиков для отправки в Беларусь в ведомстве расценивают как “безответственную и далекую от реалий пропаганду”.

— Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как “вражеской” к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности, — отметили в МИД.

По мнению представителей МИД Украины, эти фейки Лукашенко распространяет для того, чтобы оправдать собственные репрессии и ограничение прав и свобод белорусских граждан.

Напоследок в сообщении отметили, что обратили внимание на угрозы Лукашенко о том, что он может вместе с Путиным поставить Украину на колени и назвали эти слова проявлением слабости Беларуси.

Интервью Лукашенко

9 августа прошла годовщина непризнанных выборов в Беларуси на которых незаконно “победил” Александр Лукашенко.

В этот день он дал интервью в котором обвинил Украину в “подготовке боевиков”, целенаправленной порче отношений между странами и заявил, что готов признать Крым российским.

В Офисе президента также отреагировали на скандальные заявления Лукашенко и назвали их безосновательными.