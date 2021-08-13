Залиште негайно Афганістан: МЗС оприлюднило рекомендації українцям

Міністерство закордонних справ України порекомендувало всім громадянам країни покинути Афганістан.

Відповідну рекомендацію оприлюднено на офіційному сайту зовнішньополітичного відомства у зв’язку з небезпечною для життя ситуацією в республіці.

Також українцям порадили не відвідувати найближчим часом Афганістан через наступ радикальної ісламістської організації Талібан, яка послідовно захоплює стратегічні міста країни.

– У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту рекомендуємо громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану, а тим, хто все ще там перебуває, – негайно покинути територію країни, – повідомляє МЗС України.

За даними зовнішньополітичного відомства, якщо громадянам, які перебувають на території Афганістану, загрожуватиме небезпека, варто звернутися до посольства України або на телефон гарячої лінії Міністерства закордонних справ.

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Нагадаємо, 12 серпня таліби захопили Герат. Це – третє за величиною афганське місто.

Очевидці повідомляли про стрілянину в районі, де перебувають будівлі, що належать уряду Афганістану.

Також бойовики захопили Кандагар, райони Газні та Калаї Нау. У зв’язку з ескалацією ситуації Пентагон відправив військових в міжнародний аеропорт Кабула, щоб евакуювати співробітників диппредставництва країни.