Одессу накрыл мощный ливень, который затопил улицы. В сети появились кадры, на которых можно заметить, что движение машин затруднено из-за чрезмерного количества воды.

По данным Укргидрометцентра, дождь в Одессе будет продолжаться до конца суток. Патрульная полиция призвала местных жителей быть осторожными.

В частности, одесситам и гостям города не следует оставлять машины под деревьями или линиями электропередач, поскольку из-за сильного ветра могут сорваться ветки или кабели.

Полицейские призвали водителей соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — быть внимательными и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Это не первый раз за этот год, когда из-за потопа в Одессе усложнено движение транспорта. Летом 2021 года улицы города затопило несколько раз.

По данным синоптиков, в частности, за 4 июля в Одессе выпала полумесячная норма осадков — 24,4 мм. Водителям приходилось вытаскивать автомобили, которые “плавали” по затопленным улицам.