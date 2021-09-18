Одесу накрила потужний злива, яка затопила вулиці. У мережі з’явилися кадри, на яких можна помітити, що рух машин ускладнено через надмірну кількість води.

За даними Укргідрометцентру, дощ в Одесі триватиме до кінця доби. Патрульна поліція закликала місцевих жителів бути обережними.

Зокрема одеситам та гостям міста не слід залишати машини під деревами або лініями електропередач, оскільки через сильний вітер можуть зірватися гілки або кабелі.

Поліцейські закликали водіїв дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції, а пішоходів – бути уважними та переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях.

Це не перший раз за цей рік, коли через потоп в Одесі ускладнено рух транспорту. Влітку 2021 року вулиці міста затопило декілька разів.

За даними синоптиків, зокрема, за 4 липня в Одесі випала півмісячна норма опадів – 24,4 мм. Водіям доводилося витягувати автомобілі, які “плавали” затопленими вулицями.