Наводнение в Крыму: на трассе затруднено движение, машины остановились
Вода снова затапливает Крым. На этот раз на временно оккупированном Российской Федерацией полуострове затопило трассу, которая ведет к так называемому “крымскому мосту”.
В социальных сетях появилось видео, снятое путешественниками на так называемой трассе Таврида. На автодороге затруднено движение транспорта из-за подтопления, машины остановились. Оккупанты Крыма организовывали объезд этой дороги и заявили, что главная причина затопления — чрезмерные осадки.
Зато пользователи социальных сетей, снявшие видео, считают, что на самом деле виноваты строители, которые не сделали ливнестоков и вырубили деревья на обочинах трассы.
В Крыму объявили штормовое предупреждение в течение 13 и 14 августа. В регионе предупредили об ухудшении погодных условий.
Так называемая автодорога Таврида идет от построенного оккупантами после аннексии так называемого “крымского моста” на востоке полуострова в Севастополь.
Трасса Таврида????♀️ pic.twitter.com/tfGQUEoRKo
— Nata-Lia (@hnv_NaTa) August 12, 2021
В Крыму затопило город Саки
Накануне в Крыму прошли сильные дожди, из-за которых затопило жилые кварталы в городе Саки. В некоторых местах уровень воды поднялся на высоту около 1 м.
Оккупанты сообщили, что во время наводнения подтопило четыре дома и эвакуировано двух человек. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.