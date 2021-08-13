Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Происшествия
Юлія Захарченко |

Наводнение в Крыму: на трассе затруднено движение, машины остановились

Вода снова затапливает Крым. На этот раз на временно оккупированном Российской Федерацией полуострове затопило трассу, которая ведет к так называемому “крымскому мосту”.

В социальных сетях появилось видео, снятое путешественниками на так называемой трассе Таврида. На автодороге затруднено движение транспорта из-за подтопления, машины остановились. Оккупанты Крыма организовывали объезд этой дороги и заявили, что главная причина затопления — чрезмерные осадки.

Зато пользователи социальных сетей, снявшие видео, считают, что на самом деле виноваты строители, которые не сделали ливнестоков и вырубили деревья на обочинах трассы.

В Крыму объявили штормовое предупреждение в течение 13 и 14 августа. В регионе предупредили об ухудшении погодных условий.

Так называемая автодорога Таврида идет от построенного оккупантами после аннексии так называемого “крымского моста” на востоке полуострова в Севастополь.

В Крыму затопило город Саки

Накануне в Крыму прошли сильные дожди, из-за которых затопило жилые кварталы в городе Саки. В некоторых местах уровень воды поднялся на высоту около 1 м.

Оккупанты сообщили, что во время наводнения подтопило четыре дома и эвакуировано двух человек. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Читайте
Наводнение в Китае: более 20 погибших, почти 6 тыс. эвакуированных

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Участие в Крымской платформе подтвердили уже 40 стран — Кулеба
Участие в Крымской платформе подтвердили уже 40 стран — Кулеба
Наводнение в Китае: более 20 погибших, почти 6 тыс. эвакуированных
Наводнение в Китае: более 20 погибших, почти 6 тыс. эвакуированных
Я была в восторге от победы: Магучих объяснила, почему обнималась со спортсменкой из РФ
Я была в восторге от победы: Магучих объяснила, почему обнималась со спортсменкой из РФ
В МУС направили сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму
В МУС направили сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму
Невиданная катастрофа: в Турции шесть человек погибли в результате наводнения
Невиданная катастрофа: в Турции шесть человек погибли в результате наводнения
Жара во всех областях и ливни в Крыму: погода в Украине 13 августа
Жара во всех областях и ливни в Крыму: погода в Украине 13 августа
В ОП прокомментировали заявление Резникова о войсках США на территории Украины
В ОП прокомментировали заявление Резникова о войсках США на территории Украины
Законодательство позволяет: Резников предлагает разместить в Украине войска США
Законодательство позволяет: Резников предлагает разместить в Украине войска США
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка