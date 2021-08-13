Наводнение в Крыму: на трассе затруднено движение, машины остановились

Вода снова затапливает Крым. На этот раз на временно оккупированном Российской Федерацией полуострове затопило трассу, которая ведет к так называемому “крымскому мосту”.

В социальных сетях появилось видео, снятое путешественниками на так называемой трассе Таврида. На автодороге затруднено движение транспорта из-за подтопления, машины остановились. Оккупанты Крыма организовывали объезд этой дороги и заявили, что главная причина затопления — чрезмерные осадки.

Зато пользователи социальных сетей, снявшие видео, считают, что на самом деле виноваты строители, которые не сделали ливнестоков и вырубили деревья на обочинах трассы.

В Крыму объявили штормовое предупреждение в течение 13 и 14 августа. В регионе предупредили об ухудшении погодных условий.

Так называемая автодорога Таврида идет от построенного оккупантами после аннексии так называемого “крымского моста” на востоке полуострова в Севастополь.

В Крыму затопило город Саки

Накануне в Крыму прошли сильные дожди, из-за которых затопило жилые кварталы в городе Саки. В некоторых местах уровень воды поднялся на высоту около 1 м.

Оккупанты сообщили, что во время наводнения подтопило четыре дома и эвакуировано двух человек. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.